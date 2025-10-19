الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات وهجمات على المزارعين

شهدت الضفة الغربية، اليوم الأحد، تصعيداً ميدانياً جديداً تمثل في اقتحامات واعتقالات وهجمات نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ضد الفلسطينيين، تزامناً مع موسم قطف الزيتون في عدد من المحافظات.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد اقتحم مستوطنون أراضي زراعية في منطقة واد عمار بمحافظة رام الله، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم بالقوة، كما أضرموا النار في مركبتين، بينما نصبت قوات الجيش الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً مؤقتاً عند مدخل البلدة وفتشت عدداً من المركبات.

وفي قرية روجيب شرق نابلس، هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون ومنعوهم من استكمال عملهم، كما اقتحم آخرون أراضي قرية المغير في منطقة الحجار، وسرقوا ثمار الزيتون ومنعوا الأهالي من الوصول إليها.

وفي سياق متصل، اعتقل الجيش الإسرائيلي 20 مواطناً فلسطينياً على الأقل في الضفة الغربية والقدس، من بينهم 3 أطفال، فيما شهدت محافظة طوباس الليلة الماضية عملية اقتحام واسعة رافقها تحقيقات ميدانية مع السكان.