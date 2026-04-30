الضفة الغربية.. الاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات سياسية حازمة لوقف العنف

أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق برنامج لإغاثة ضحايا اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بهدف توفير حماية استباقية للفلسطينيين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا عن ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين ألكسندر ستوتزمان.

وجاء الإعلان خلال زيارة أجراها وفد دبلوماسي أوروبي معتمد لدى فلسطين، بمشاركة مبعوث الاتحاد لعملية السلام في الشرق الأوسط كريستوف بيجو، وعدد من السفراء الأجانب إلى قرية المغير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال ألكسندر ستوتزمان خلال الزيارة، بحسب ما نقلته وكالة وفا، إن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين باعتبارها جرس إنذار، مشيراً إلى أن عدم القدرة على منع هذه الاعتداءات في السابق يدفع إلى العمل على منع تكرارها مستقبلاً.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدرس في الوقت الحالي اتخاذ تدابير سياسية حازمة إلى جانب إجراءات أخرى، من بينها إطلاق برنامج إغاثة للضحايا، في إطار مساعٍ تهدف إلى الحد من تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية.

ويقوم البرنامج على توفير حماية للفلسطينيين عبر مجموعات متطوعة على الأرض لم تتضح طبيعتها بعد، إلى جانب العمل على إنشاء منظومة متكاملة لتعزيز أمن السكان في المناطق المتضررة.

ويأتي هذا التوجه الأوروبي في ظل تصاعد الدعوات الدولية لاتخاذ خطوات عملية لوقف اعتداءات المستوطنين وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

وفي الحادي والعشرين من أبريل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينيين اثنين، بينهما طفل، برصاص مستوطنين في قرية المغير شرق رام الله.

هذا وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعداً في اعتداءات المستوطنين والقوات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، وفق معطيات فلسطينية رسمية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1154 فلسطينياً وإصابة آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفاً.

كما وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 1819 اعتداء خلال مارس الماضي، نفذت القوات الإسرائيلية 1322 منها، فيما نفذ المستوطنون 497 اعتداء.

وفي حادثة منفصلة، أُصيب مواطن فلسطيني وابنه، الخميس، في اعتداء نفذه مستوطنون في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية شمال شرقي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين اعتدوا بالضرب على المواطن، ما أدى إلى إصابته في الرأس، بينما أصيب نجله برضوض في أنحاء متفرقة من جسده، ونقلا لاحقاً إلى المستشفى دون تفاصيل إضافية حول حالتهما.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية ومناطق أخرى في الضفة الغربية تصاعداً في الاعتداءات التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل متكرر.