الضفة الغربية تحت التهديد.. الكابينت الإسرائيلي يدرس فرض السيادة عليها

من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، المعروف بـ”الكابينت”، يوم الأحد المقبل اجتماعًا لمناقشة رد إسرائيل على موجة الاعتراف المتوقع بدولة فلسطين في الشهر المقبل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الاجتماع سيشمل مناقشة الحرب في غزة والمفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، لكن التركيز سيكون أيضًا على التصعيد الدبلوماسي بشأن الضفة الغربية.

وفقًا للتقارير، فإن أحد المقترحات المطروحة في الاجتماع هو فرض “السيادة” الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يُعتبر خطوة قد تُنهي حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.

تسارع الأحداث يأتي بعد سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وذلك بالتزامن مع إعلان دول غربية، من بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد اقترح سابقًا فرض “السيادة” على الضفة الغربية كخطوة رمزية، في حين أبدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحفظًا على هذه الخطوة.

انفجار مركبة في يافا يسفر عن إصابة 4 أشخاص والشرطة تحقق في خلفيته الجنائية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم السبت عن انفجار مركبة في مدينة يافا أدى إلى إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت الشرطة أنه تم إرسال قوات كبيرة إلى مكان الحادث، حيث بدأوا عمليات تمشيط للمنطقة واعتقلوا أحد المشتبه بهم، وهو من سكان يافا. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار قد تكون له خلفية جنائية، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن التفاصيل الكاملة للحادث.

وفي حادث آخر، أفادت الشرطة بإطلاق نار في مدينة أم الفحم أسفر عن إصابة رجل سبعيني بجروح خطيرة، حيث توفي متأثراً بإصابته. وأكدت الشرطة أنها بدأت التحقيقات حول الحادث، مشيرة إلى أنه أيضًا ذو خلفية جنائية.