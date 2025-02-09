الضفة الغربية.. عملية «السور الحديدي» تجبر 30 ألف فلسطيني على ترك منازلهم

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن قوات الأمن قد وسعت عملية “السور الحديدي” في شمال الضفة الغربية، فيما أجبرت دفعت العملية نحو 30 ألف فلسطيني على النزوح من مناطقهم خلال الأسبوعين الماضيين.

وبدأت القوات الإسرائيلية بالتحرك في مخيم اللاجئين نور الشمّس بالقرب من طولكرم، وأوضح المتحدث الإسرائيلي أن “القوات قتلت عددا من المسلحين واعتقلت عددا من الأفراد المطلوبين في نور شمس بالضفة الغربية المحتلة”.

وقال محافظ طولكرم اللواء عبد الله كميل: “قوات الاحتلال وفي اليوم الرابع عشر من العدوان على محافظة طولكرم، بدأت فجر اليوم باجتياح مخيم نور شمس، مدعومة بالجرافات العسكرية، وتحاصر المخيم من عدة اتجاهات”.

ووجه كميل في بيان صحفي دعوة للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لوقف هذا العدوان غير المسبوق على محافظة طولكرم ومخيماتها.

وأشار كميل إلى منع طواقم الإسعاف من الوصول لعدد من الاصابات في مخيم نور شمس، وبخاصة أنه هناك حالات نزوح قسري إلى عدة مناطق، مما يزيد من صعوبة الوضع الإنساني للمواطنين.

ونقل تقرير معلوماتي عن محافظ مدينة جنين محمد أبو الرب، أن 16 ألفا من مخيم المدينة قد نزحوا منذ انطلاق عملية “السور الحديدي” قبل 17 يوما.

كما نزح 10 آلاف و500 فلسطيني من مخيم طولكرم بشكل قسري أو تحت تهديد السلاح، ولم يتبق في المخيم سوى 4 آلاف أسرة فقط، وفق ما أكده محافظ المدينة عبد الله كميل.

وأجبرت العملية 4 آلاف فلسطيني على النزوح من بلدة طمون حسب ما أعلنه محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد.