الضفة الغربية.. قتلى وجرحى جرّاء قصف إسرائيلي

قصفت الطائرات الإسرائيلية، “مركبة في مخيم نور شمس، داخل مدينة طولكرم في الضفة الغربية، ووفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسبب القصف بمقتل شخص وإصابة آخر.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن “طائرة لسلاح الجو شنت هجوما في طولكرم، خلال عملية مشتركة للجيش والشاباك”.

وكانت أفادت وكالة “وفا” الفلسطينية “بمقتل الفتى آدم صب لبن وإصابة اثنين آخرين برصاص القوات الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، قرب حاجز قلنديا العسكري، شمال مدينة القدس”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، “مقتل فتى وإصابة مواطنين اثنين بجروح متوسطة، جراء إطلاق جنود الجيش الإسرائيلي النار عليهم عند حاجز قلنديا”.

وذكرت مصادر محلية أن “القوات الإسرائيلية المتمركزة في البرج العسكري المقام عند الحاجز أطلقت النار صوب مجموعة من المواطنين، ما أدى لمقتل الفتى صب لبن، وهو من بلدة كفر عقب شمال القدس، وإصابة اثنين آخرين في أطرافهما السفلية، جرى نقلهما إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله”.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد الجناح العسكري لحركة “حماس” في طولكرم

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، “مقتل إيهاب أبو عطيوي قائد الجناح العسكري لحركة “حماس” في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، في غارة جوية”.

وقال المتحدث باسم القوات الإسرائيلية أفيخاي أدرعي في بيان: “إن شخصا ثانيا قتل في الغارة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية باشرت عملية لإحباط الأنشطة الإرهابية في طولكرم”.