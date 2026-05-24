الضفة الغربية.. مستوطنون يقتحمون قرية ويحاولون إحراق مسجدها

شهدت بلدة كفل حارس في محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، فجر الأحد، هجومًا نفذه مستوطنون إسرائيليون أسفر عن اعتداءات واسعة طالت ممتلكات الفلسطينيين، إلى جانب محاولة إحراق مسجد البلدة، في حادثة وُصفت بأنها جزء من تصاعد متكرر للعنف في مناطق الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس بلدية كفل حارس منير أبو يعقوب، لوكالة “الأناضول”، إن نحو 30 مستوطنًا هاجموا البلدة في ساعات الفجر الأولى، وألقوا الحجارة باتجاه منازل ومركبات السكان، قبل أن يحاولوا اقتحام مسجد البلدة وإشعال النيران فيه.

وأوضح أن أهالي البلدة تصدوا للمهاجمين، ما حال دون تنفيذ محاولة إحراق المسجد، وأجبر المستوطنين على الانسحاب من الموقع، دون تسجيل إصابات خطيرة بين السكان.

وأضاف أن الاعتداءات أسفرت عن تدمير وتحطيم 6 مركبات تعود لمواطنين فلسطينيين، في وقت تعيش فيه البلدة حالة من القلق والخوف نتيجة تكرار هذه الهجمات بشكل يومي، بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية لوكالة “الأناضول” بأن مستوطنين أقدموا على قطع واقتلاع عدد من أشجار الزيتون في منطقة وادي الشاعر بمحافظة سلفيت، في اعتداء جديد استهدف الأراضي الزراعية الفلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية، خصوصًا المناطق القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين التي تتكرر بوتيرة يومية، وغالبًا ما تأتي تحت حماية القوات الإسرائيلية، وفق تقارير حقوقية فلسطينية.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، تسجيل 1637 اعتداءً نفذه المستوطنون والقوات الإسرائيلية خلال شهر أبريل الماضي، في مؤشر على اتساع نطاق العنف في الضفة الغربية.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر، تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة، تتخللها عمليات مداهمة واعتقال، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد الضحايا الفلسطينيين.

ووفق معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت الاعتداءات في الضفة الغربية منذ ذلك التاريخ عن مقتل 1162 فلسطينيًا، وإصابة 12 ألفًا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألف شخص.

وفي تطور متصل، أفادت وكالة “وفا” بأن 3 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا، قُتلوا فجر الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية داخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت “وفا” أن الضحايا هم المواطن محمد إبراهيم أبو ملوح (38 عامًا)، وزوجته آلاء مجدي زقلان (36 عامًا)، وطفلهما أسامة (عام واحد)، فيما أُصيب آخرون بجروح متفاوتة.

كما أشارت إلى أن زوارق عسكرية إسرائيلية واصلت إطلاق نيرانها الرشاشة باتجاه شاطئ مدينة غزة، في استمرار للتصعيد الميداني في القطاع.