الضفة الغربية.. مستوطنون يهاجمون «دير دبوان» ويشعلون النار بممتلكات الأهالي

شهدت بلدة دير دبوان شرقي مدينة رام الله، فجر الجمعة، حادثًا جديدًا في سلسلة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، حيث أضرم مستوطنون النار في عدة مركبات كانت متوقفة أمام منازل الأهالي، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منطقة التل في البلدة، وأشعلت النيران في المركبات عمداً، في تصعيد جديد للانتهاكات التي تشهدها مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ويعيش في الضفة الغربية نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي إلى جانب 3 ملايين فلسطيني، وسط تصاعد الهجمات على السكان المدنيين وممتلكاتهم، ما دفع الفلسطينيين إلى المطالبة بالحماية الدولية.

ويأتي هذا الحادث في وقت تتعرض فيه إسرائيل لانتقادات دولية، حيث يدين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشدة هجمات المستوطنين اليهود، ويفرضون عقوبات على مستوطنين متطرفين وثلاث منظمات بسبب الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وتشير التقارير إلى أن هذه الاعتداءات تكررت بشكل مستمر خلال الأشهر الماضية، مع تزايد مطالبات المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية لتوفير الحماية للأهالي الفلسطينيين ومنع استهداف ممتلكاتهم.