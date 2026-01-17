الضفة الغربية.. مقتل طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية

قتل طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، في قرية المغير شرق رام الله، وسط تصاعد المواجهات في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية من منطقة الخلايل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين، وأسفر ذلك عن مقتل الطفل محمد سعد سامي نعسان البالغ من العمر 14 عامًا، إثر إصابته بالرصاص في الظهر والصدر.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتدت على المصلين أثناء خروجهم من مسجد المغير الغربي عقب أداء صلاة الجمعة، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

كما أشارت الوكالة إلى أن المستوطنين الإسرائيليين شنوا هجمة شرسة على القرية تحت حماية القوات الإسرائيلية، حيث اقتحم المستوطنون منطقة الخلايل جنوب القرية منذ ساعات الصباح، وأطلقوا النار في محيطها، في اعتداء متكرر استهدف الأهالي وممتلكاتهم، تزامن مع استفزاز مباشر لعائلة في المنطقة.

وتأتي هذه الحوادث في وقت شددت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا العقوبات على الجماعات الإسرائيلية المتطرفة بسبب العنف المتواصل ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.