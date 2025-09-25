الضفة الغربية.. مقتل فلسطينيين خلال اقتحام إسرائيلي بلدة «طمون»

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، استشهاد شابين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة طمون جنوب مدينة طوباس في الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة أن الشابين هما محمد قاسم أحمد سليمان (29 عاماً) وعلاء جودت خضر بني عودة (20 عاماً)، مؤكدة أنهما استشهدا فجر اليوم برصاص الاحتلال. ولم يصدر بعد أي تعليق من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادثة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية “وفا” بأن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى البلدة بعد منتصف الليل، قبل أن تحاصر منزلاً في الأطراف الشرقية لطمون، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين، واستهداف المنزل المحاصر بعدة قذائف “الإنيرجا” ما تسبب في أضرار بالغة.

وأشارت وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية إلى أن الجيش الإسرائيلي احتجز جثماني الشابين.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية، حيث تشهد العديد من المدن والبلدات عمليات اقتحام متكررة من الجيش الإسرائيلي، تتخللها مواجهات مع فلسطينيين غالباً ما تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى.