الضفة الغربية.. مقتل فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية جنوب جنين واحتجاز جثثهما

أفادت مصادر طبية فلسطينية في الضفة الغربية بمقتل فلسطينيين، خلال عملية عسكرية شنتها قوات الجيش الإسرائيلي جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، بمقتل الشاب يوسف عماد إبراهيم العامر (33 عامًا) في بلدة قباطية الواقعة جنوب جنين.

وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية قامت بمحاصرة بركس زراعي في البلدة، وأطلقت تجاهه النار وقنابل الإنيرجا، مما أدى إلى تدمير البركس وهدمه بالكامل، قبل إعلان استشهاد الشاب واحتجاز جثمانه.

وفي تطور مأساوي جديد، عثر أهالي البلدة على جثمان شهيد ثانٍ متفحم تحت أنقاض البركس الذي تم استهدافه، مما يزيد من حجم المأساة ويؤكد استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

وتشهد مدينة جنين ومحيطها تصعيدًا عسكريًا مستمرًا منذ بدء العملية الإسرائيلية على المدينة في 21 يناير الماضي، حيث أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الاحتلال الإسرائيلي هدم أكثر من 600 منزل بشكل كامل خلال هذه العمليات.

وتترافق هذه العمليات مع سلسلة من الاشتباكات والاشتباكات المتواصلة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في ظل تصاعد التوترات التي تؤثر على المدنيين في الضفة الغربية بشكل عام ومدينة جنين بشكل خاص.