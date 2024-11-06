الضوّي: فوز «ترامب» خبر سيء لليبيا

قال الكاتب الصحفي السوداني معتصم الحارث الضوّي إن فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية خبر سيء جدا لليبيا والسودان.



وأضاف في حديث لشبكة “عين ليبيا”: “لأنه بخلاف الديمقراطيين الذين كانوا يتلاعبون ويتذاكون – فإن المرجح أنه سيهمل القضية بشكل كبير في السودان، وليبيا وإفريقيا عموما، ليست في أجندته الرئيسة”.

وتابع الضوّي: إنما سينصب تركيزه على الوضع الداخلي الأمريكي، وغزة وتايوان عسكريا، والحرب مع الصين اقتصاديا، وفرض الهيمنة على الاتحاد الأوروبي سياسيا، وسحق الجمهوريات (المتفلتة) في أمريكا الجنوبية مثالا فنزويلا، وتتراجع قضية أوكرانيا إلى مرتبة أقل بكثير”.