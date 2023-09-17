الضّمان الاجتماعي ينفّذ تعليمات «الدّبيبة» بخصوص المساعدات الماليّة العاجلة لمتضرّري إعصار «دانيال»

قررت اللجنة المركزية للضمان الاجتماعي اليوم الأحد، بناءً على تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة”؛ تقديم مساعدات مالية وسلفاً ضمانية للمتضررين من الفيضانات التي ضربت عدة مدنٍ وقرى شرق البلاد، وذلك لتعويضهم عن الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بهم، جرّاء إعصار “دانيال” المدمّر.

وفقا لما أوردته منصة “حكومتنا” ناقشت اللجنة، خلال اجتماعها في مدينة طرابلس، برئاسة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام “إدريس احفيظة”؛ الخيارات المتاحة للمكاتب والوحدات الخدمية المتضررة في درنة وتاكنس وسوسة والبيضاء والعويلية والبياضة والمخيلي ومرتوبة.

وتهدف هذه المساعدات إلى الحد من معاناة الموظفين المتقاعدين ممن تعرضوا لظروف غير اعتيادية قد تستمر لشهور عدة.

كما بحث الاجتماع الحلول الممكنة والعاجلة لمؤازرة فروع الصندوق في المدن المتضررة وحصر الأضرار وتقديم إحصائيات للجنة المركزية مطلع الأسبوع المقبل.