الطائرة الأوكرانية.. يُطلب من إيران تسليم الصندوقين الأسودين

جهاز الأمن الاوكراني يطلب من إيران الصندوقيين الاسودين [الشرق الأوسط]

طلبت النيابة العامة وجهاز الأمن في أوكرانيا، الأربعاء، من إيران تزويدهما بالصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وقال مسؤول أمني كبير في أوكرانيا هذا الأسبوع، إنه من المتوقع أن يزور أوكرانيا قريبا، كبير المحققين الإيرانيين في قضية تحطم الطائرة الأوكرانية، على أن يحدد ما إذا كان المختبر الأوكراني مناسبا للعمل على الصندوقين الأسودين.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت أمس أنها أرسلت الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا لتحليله.

يذكر أن طائرة “بوينغ” للخطوط الجوية الأوكرانية تحطمت بالقرب من طهران بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين تحتضنان قوات أمريكية في العراق يوم 8 يناير الجاري.

واعترفت السلطات الإيرانية بإسقاط الطائرة الأوكرانية، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا.