الطائرة “القرش” طراز جديد من الطائرات البرزيلية

ولقبت الطائرة بالقرش نظرا إلى رسم القرش الذي يعتليها في الخارج، وتقول “أمبراير” إن المركبة أقل استهلاكا للوقود بـ17 بالمئة مقارنة بسابقتها E190.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مقاعد الطائرة مرتبة على نحو ثنائي، إذ يجد الراكب مقعدين اثنين إلى جانب بعضهما البعض دون مقعد الوسط المعتاد في الطائرات الكبرى.

وأجرت الطائرة ما يقارب ألفي رحلة طيران حتى الوقت الحالي وهو ما يعني أنها حققت البرنامج الذي تم ترتيبه بأكثر من 99 بالمئة.

وتقدم الشركة الرائدة خيارات عدة مثل الطائرات التجارية والعسكرية فضلا عن الطائرات الصغيرة المخصصة للأعمال.