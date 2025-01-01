«الطائفة الدرزية» في سوريا ترفض تسليم السلاح حتّى تشكيل الدولة وكتابة الدستور

قال الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري، إنه “من المبكّر جدا الحديث عن تسليم السلاح في سوريا”.

وذكر الشيخ حكمت الهجري، في حوار تلفزيوني، أن “تسليم السلاح أمر مرفوض نهائيا لحين تشكيل الدولة وكتابة الدستور لضمان حقوقنا”.

وأضاف: “من المبكّر جدا الحديث عن تسليم السلاح.. يجب أن تكون الدولة مدنية”.

وتابع: “لدينا هواجس من الوضع القائم إذا لم تتم مشاركة الجميع”.

وقال الشيخ حكمت الهجري: “نحن ملتزمون مع الجميع في بناء دولة تحترم خصوصيات الناس”، مضيفا: “نحن بصدد بناء دولة استقرار لا دولة آنية أو مؤقتة”.

وأكد: “نحن بحاجة إلى مراقبة دولية لتشكيل الدولة السورية تفاديا لأي ثغرة في المستقبل تعيدنا إلى الوراء”.

وفي وقت سابق، “منعت فصائل مسلحة في السويداء رتلا تابعا لإدارة العمليات العسكرية في سوريا من دخول المدينة”.

وبحسب مصدر من غرفة العمليات المشتركة، “طلبت الفصائل من الرتل العسكري العودة إلى دمشق، لا سيما مع وجود اتصالات دائمة بين فعاليات السويداء وإدارة العمليات العسكرية في دمشق لترتيب المسألة الأمنية في المحافظة”.