«الطاقة الدولية» تحذر: إنتاج النفط والغاز يتراجع بوتيرة مقلقة ويهدد الأمن العالمي

أطلقت وكالة الطاقة الدولية (IEA) تحذيرًا لافتًا في تقرير حديث، من تسارع تراجع إنتاج النفط والغاز عالميًا من الحقول المستغلة حاليًا، في ظل ضعف الاستثمارات الجديدة، مما ينذر بتداعيات خطيرة على الأسواق العالمية وأمن الطاقة في السنوات القادمة.

وأوضح التقرير أن الحقول النفطية والغازية القائمة تسجل تراجعًا سنويًا في الإنتاج، حيث لا تتجاوز الاستثمارات الحالية حدود دعم العمليات الجارية فقط، دون ضخ رؤوس أموال في مشروعات تطوير جديدة أو استكشافات موسعة.

ووفقًا للوكالة، فإن العالم قد يفقد سنويًا نحو 5.5 مليون برميل يوميًا من النفط، وهي كمية تعادل مجمل إنتاج دولتي البرازيل والنرويج مجتمعتين، ما يعني تراجعًا بمعدل 8% سنويًا خلال العقد المقبل.

أما فيما يخص الغاز الطبيعي، فتوقعت الوكالة أن يشهد القطاع انخفاضًا قدره 270 مليار متر مكعب سنويًا بدون استثمارات جديدة، وهو ما يعادل إجمالي إنتاج قارة إفريقيا من الغاز.

وأحد الأسباب الرئيسة لهذا التراجع، بحسب التقرير، هو الاعتماد المتزايد على الموارد غير التقليدية مثل النفط الصخري والمشاريع البحرية العميقة، والتي تتميز بمعدلات استنزاف أسرع من الحقول التقليدية، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج بشكل أكثر حدة مقارنة بالعقد الماضي.

وفي عام 2010، كانت التقديرات تشير إلى انخفاض بنحو 3.9 مليون برميل يوميًا للنفط و180 مليار متر مكعب للغاز سنويًا بدون استثمارات، ما يبرز تفاقم الوضع خلال السنوات الأخيرة.

وحذّر التقرير من أن الاستثمارات السنوية منذ عام 2019 باتت تُستخدم فقط لتعويض الانخفاض الطبيعي في الإنتاج، دون تلبية النمو المتوقع في الطلب العالمي على الطاقة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام معضلة حقيقية.

وأشار إلى أن شركات الطاقة العالمية تبذل جهودًا مضاعفة فقط للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، وسط توقعات بأن تصل الاستثمارات في القطاع هذا العام إلى نحو 570 مليار دولار.

واختتمت الوكالة تقريرها بالتأكيد على أن أمن الطاقة العالمي أصبح أكثر هشاشة، ما لم يتم اتخاذ خطوات جدية لزيادة الاستثمارات في الحقول الحالية والتوسع في مشروعات جديدة قادرة على تعويض النقص وتحقيق التوازن بين التحول للطاقة النظيفة وضمان الإمدادات الكافية من الوقود الأحفوري خلال المرحلة الانتقالية.

ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه العالم توترات جيوسياسية وتقلبات في أسواق الطاقة، حيث تعتمد الاقتصادات الكبرى والصاعدة على استقرار الإمدادات النفطية والغازية لضمان استدامة النمو وتلبية الطلب المحلي والصناعي.