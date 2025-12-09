الطاقة الذرية الإيرانية: جميع مواقعنا النووية مستمرة بالعمل بأمان

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم الثلاثاء، أن جميع المنشآت النووية الإيرانية تعمل بشكل طبيعي دون وجود أي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل البلاد، وذلك على خلفية التوترات المتصاعدة بعد الهجوم العسكري الذي استهدف عدداً من المواقع النووية الإيرانية.

وأكد إسلامي أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية بين كوادر منظمة الطاقة الذرية، ولم يؤدِ إلى أي نقص في العاملين، مشدداً على أن الصناعة النووية الإيرانية تتمتع بالأمن والاستقرار الكاملين، وأن جميع المواقع تواصل نشاطها دون تعطّل.

وأوضح رئيس المنظمة أن الأشخاص الذين لقوا مصرعهم خلال الهجوم ليسوا من موظفي هيئة الطاقة الذرية، بل أساتذة جامعيون شاركوا في مشاريع بحثية مرتبطة بالقطاع، مشيراً إلى أنهم “قُتلوا جراء عملية اغتيال نفذها الكيان الإسرائيلي”، وفق تعبيره.

إسرائيل تحذر من استئناف إيران إنتاج الصواريخ البالستية بوتيرة مرتفعة

كشفت ممثلة عن الجيش الإسرائيلي في إحاطة سرية، أن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ البالستية بوتيرة مرتفعة، وذلك بعد نحو ستة أشهر من انتهاء حرب الـ12 يومًا بين الجانبين.

وأوضحت الممثلة خلال جلسة سرية عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن نشاط إيران الصاروخي يمثل تصعيدًا ملموسًا في القدرات العسكرية لطهران.

وأعلنت إيران الجمعة الماضية عن تنفيذ إطلاقات لصواريخ بالستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة، ضمن مناورات بحرية للحرس الثوري في منطقة الخليج.

ووفق التقارير الإيرانية، استمرت التدريبات يومين، وهدفت إلى مواجهة ما وصفته طهران بـ”التهديدات الأجنبية”، وشملت إطلاقًا مكثفًا لصواريخ كروز من طرازات “قدر 110″ و”قدر 380” و”قدر 360″، إلى جانب صاروخ بالستي من طراز “302”.