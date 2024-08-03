«الطاقة الذرية» تُجري مسحا اشعاعيا للمنطقة الحرة بمصراتة

باشرت اليوم مؤسسة الطاقة الذرية أعمال المسوحات الإشعاعية الشاملة لمختلف مرافق المنطقة الحرة بمصراتة بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة تخلو من الانبعاثات والملوثات الضارة بالمكان وبمحيطه الجغرافي.

وتأتي هذه الخطوة للحفاظ على المكان واهتماماً بسلامة محيطه الجغرافي بيئيا، وبمواكبة من فريق قسم حماية البيئة بإدارة الأمن والسلامة بالمنطقة الحرة بمصراتة.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء المنطقة الحرة بمصراتة نال وثيقة الامتثال للمرفق المينائي كأحد الموانئ المصنفة بالآمنة عالميا أواخر 2022م.

باشرت اليوم مؤسسة الطاقة الذرية أعمال المسُوحات الإشعاعية الشاملة لمختلف مرافق المنطقة الحرة بمصراتة بما يضمن توفير بيئة… تم النشر بواسطة ‏المنطقة الحرة بمصراتة Misurata Free Zone‏ في السبت، ٣ أغسطس ٢٠٢٤