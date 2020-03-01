الطاهر بن غريبة: سندخل ترهونة بالقوة والكل يعلم

قوات حفتر لا تريد من الهدنة واتفاق وقف إطلاق سوى كسب مزيد من الوقت. [إنترنت]

كشف القائد الميداني بقوات بركان الغضب الطاهر بن غريبة، عن قدرة قواتهم على الدخول إلى مدينة ترهونة التي تُسيطر عليها عناصر اللواء التاسع “الكانيات” المدعومة من حفتر، والذهاب إلى بني وليد وأبعد من ذلك، وفق قوله.

وفي مقابلة تلفزيونية عبر قناة “ليبيا بانوراما” تابعتها «عين ليبيا»، طالب بن غريبة من القيادات العسكرية المتمثلة في فائز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق، وآمر غرفة العمليات اللواء أسامة جويلي، وآمر المنطقة الوسطى اللواء محمد الحداد، طالبهم بالتنحي وترك منصبهم إذا لم يستطيعوا قيادة المعركة، ويفسحوا المجال أمام قوات بركان الغضب للعمل بشرعية ثورية، حسب قوله.

وأشار إلى أن قوات حفتر لا تريد من الهدنة واتفاق وقف إطلاق سوى كسب مزيد من الوقت.

كما طالب القائد الميداني بقوات بركان الغضب، مدينة مصراتة وباقي المدن التي تدافع عن ثورة 17 فبراير والعاصمة طرابلس، بدعم عملية بركان الغضب وقواتها، مؤكداً استعدادهم للدخول إلى مدينة ترهونة وبني وليد وبل والذهاب إلى مدينة بنغازي ونقل المعركة هناك.

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