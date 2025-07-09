الخارجية تُودّع السفيرة الكندية.. إشادة بجهودها وتعزيز العلاقات الثنائية

استقبل الطاهر حسين، مدير إدارة المراسم العامة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، بمكتبه السفيرة الكندية لدى دولة ليبيا، إيزابيل سافارد، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها الدبلوماسي في البلاد.

وخلال اللقاء، ثمّن الطاهر حسين الجهود التي بذلتها السفيرة سافارد في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وكندا، مشيدًا بإسهاماتها في تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبها، عبّرت السفيرة الكندية عن شكرها وامتنانها لحكومة الوحدة الوطنية على ما لقيته من دعم وتعاون طيلة فترة عملها، مؤكدة حرص كندا على مواصلة دعم ليبيا في مسارات الاستقرار والتنمية.

وفي ختام اللقاء، عبّر الطاهر حسين عن تمنياته للسفيرة سافارد بالتوفيق في مهامها المقبلة، مشددًا على أهمية استمرار وتطوير العلاقات الليبية الكندية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.