الطرابلسي: أزمة الوقود ملف شائك ومتابعة توزيعه مسألة وطنية

أكد وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز، “عماد مصطفى الطرابلسي”، خلال اجتماعه بمدراء الأمن بالمنطقة الغربية، “أنه يجب الاستمرار في العمل الأمني ومتابعة توزيع الوقود كونه مسألة وطنية”.



وأضاف: “أزمة الوقود ملف شائك وتم وضع حلول لعدد من المشاكل”، قائلا: “خزانات الوقود في منطقة طريق المطار تعاني من أضرار، وتم وضع حلول للوقود غير الصالح”.

وقال: “جهود اللجنة أسفرت عن انفراج واضح في أزمة الوقود بمناطق الجبل، ويجب الاستمرار في العمل لحل المشاكل في كافة المدن الليبية”.

وأضاف: “مشاكل سابقة في التزود بالوقود نتيجة مخالفات، إلا أن إعادة تنظيم منفذ رأس إجدير ساهم في حل هذه الأزمة بالمناطق المحيطة بالمنفذطن مضيفا: “عملنا على مكافحة تهريب الوقود بجدية، وهناك تقدما في الحد من هذه الظاهرة في بعض المناطق”.

وأكد الطرابلسي، “ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز التعاون بين الجميع لضمان تحقيق الأمن”، مضيفا: “الشرطة أصبحت أقوى مقارنة بالماضي هناك تقدم ملموس في أداء مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي المرور والنجدة، وباقي الأجهزة والإدارات الأمنية”.

وأضاف: “نحن جزء لا يتجزأ من الدولة، وواجبنا الوطني هو حماية أمن وطننا ومواطنيه”، مضيفا: “أتوجه بالشكر لكل من يحمل الغيرة على وطنه ويبذل الجهود في خدمته، ونطالب الجميع دون استثناء، من المسؤولين بالعمل بمهنية وإخلاص لخدمة الوطن”.