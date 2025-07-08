الطرابلسي: اعتماد خطة شاملة من أربعة محاور للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز التعاون مع أوروبا

أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، خلال اجتماع خصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وبحضور وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا، والمفوّض الأوروبي، عن اعتماد خطة شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تتضمن أربعة محاور رئيسية، نظراً لكون ليبيا المتضرر الأكبر من هذه الظاهرة.

وقال الطرابلسي: تهدف الخطة إلى الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر تأمين الحدود البرية أولاً، ثم المناطق الصحراوية، تليها المدن، وصولاً إلى السواحل البحرية، كما تشمل ترحيل جميع المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، مع التأكيد على رفع وتيرة العمل في هذا البرنامج لضمان فعاليته.

وأكد الطرابلسي تعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لتفكيك ومكافحة العصابات الإجرامية المتورطة في تهريب البشر والاتجار بهم، مشيرًا إلى أن لجانًا مختصة ستتولى متابعة تنفيذ الخطة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.