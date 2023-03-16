«الطرابلسي»: حققنا خطوات مهمة في تنفيذ الخطة الأمنية بطرابلس

قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي إنّ الخطة الأمنية لتأمين العاصمة بدأت تظهر آثارها على الأرض، وإن مديريات الأمن بطرابلس الكبرى أصبحت تعمل بفاعلية أكثر.

وأشار الطرابلسي في مؤتمر صحفي إلى تحقيقهم خطوات مهمة في تنفيذ الخطة الأمنية التي استهدفت كافة المخالفات بالشارع العام من دون استثناء.

وأوضح الطرابلسي أنّ الوضع الأمني خلال الفترة الماضية كان سيئا جراء الفساد الذي خلفته الحروب والصراعات التي شهدتها ليبيا، مشيرا إلى وجود تحسن كبير في وضع الوزارة ماليا وإداريا، حسب تعبيره.

وذكر الطرابلسي أنّه جرى إعادة توظيف 9000 عنصر أمني، وأنهم ماضون في احتواء الثوار والتشكيلات المسلحة ودمجهم في القوى الأمنية بالبلاد.

وأضاف الطرابلسي أنّه اتفق مع عدد من قادة التشكيلات الأمنية ومن وصفهم بـ«الثوار»، على منح الفرصة لوزارة الداخلية للممارسة مهامها، وأن بعضهم استجاب لنداءات الوزارة.

وطالب وزير الداخلية المكلف برفع الغطاء الاجتماعي عمن سماهم المجرمين، وتسليمهم إلى مراكز الشرطة، مؤكدا على ضمان حقوقهم القانونية.