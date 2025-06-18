الطرابلسي: دعم رجال الشرطة هو حجر الأساس لتعزيز الأمن في طرابلس

أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، خلال اجتماع أمني عقده اليوم برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في مقر وزارة الداخلية، على ضرورة دعم رجال الشرطة الذين يتحملون مسؤولية حماية المواطنين والحفاظ على الأمن في العاصمة طرابلس.

وشدد الطرابلسي على أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة منذ سنوات، لكن تداخل الاختصاصات أثر سلبًا على سير العمل، مؤكداً أن أي خطأ صادر عن تصرف فردي من عناصر الأمن يُحاسب عليه قانونياً ولا يُحمّل المنظومة الأمنية بأكملها مسؤولية ذلك.

وطالب الوزير بتفعيل المواد الخاصة بقانون الشرطة المتعلقة بالمرتبات والحقوق المالية، منتظراً استكمال ملف الإفراجات المالية المتأخرة لتعزيز استقرار الكوادر الأمنية وتحفيزها على أداء مهامها بشكل أفضل.

وجاء ذلك خلال اجتماع أمني ضم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وزير الداخلية المكلف، ومدير مديرية أمن طرابلس، وعدداً من المسؤولين الأمنيين، بهدف مناقشة الترتيبات الأمنية في العاصمة وتعزيز سبل الأمن والاستقرار.

ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الأمنية لحماية المواطنين والمؤسسات في طرابلس.