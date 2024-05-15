الطرابلسي: سننظر بإقامة بعض المباريات بحضور الجمهور

قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، إن لدى الوزارة خطة أمنية مشددة ستبدأ بتنفيذها لتأمين كافة الملاعب والمسابقات الرياضية، وأنه سينظر في إقامة بعض المباريات بحضور الجمهور ويستثنى بعضها.

‏وأضاف الطرابلسي في تصريح أمس، ‏أن الوزارة أصدرت تعليمات بإقامة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز دون حضور الجماهير، بسبب ما حدث من شغب في بعض مباريات الدوري والتي أضرت بمؤسسات الدولة، مؤكدا أن الوزارة تعمل وفق القانون ولم تتحيز لأي نادٍ على حساب الآخر.

‏ونبه الطرابلسي إلى أن هناك من يحاول تأجيج الرأي العام من خلال إثارة الفتن في المحافل الرياضية ما يؤثر سلبًا على أمن وسلامة المواطنين.

وقبل تصريحات الطرابلسي أصدر نادي الاتحاد بياناً عبر صحفته الرسمية في موقع “فيسبوك” رفض فيه خوض المباريات المتبقية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بدون الجمهور، بعد قرار وزارة الداخلية بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الاتحاد والأولمبي بالزاوية.