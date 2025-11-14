«الطرابلسي» في البرتغال لبحث تطوير التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب

شارك وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الجمعة، في أعمال المؤتمر الوزاري المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة، والذي يهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني وتطوير آليات التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة.

وجاءت مشاركة الوزير بدعوة رسمية، حيث تتناول جلسات المؤتمر عدداً من الملفات الجوهرية، من أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين الدول المشاركة.

وأكد الوزير في كلمته دعم وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لهذا التجمع الوزاري، مستعرضاً الجهود التي تبذلها الوزارة في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والهجرة غير الشرعية، ومشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط لإرساء الأمن والاستقرار الإقليمي.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير سلسلة لقاءات مع عدد من الوفود المشاركة، جرى خلالها بحث فرص التعاون الثنائي وتطوير الشراكات الأمنية.

ويشارك في المؤتمر وزراء داخلية من دول أوروبية وعربية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية معنية بالشؤون الأمنية.