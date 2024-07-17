«الطرابلسي»: لم نتلق أي طلب أوروبي لتوطين المهاجرين داخل ليبي

أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، أنه لم يتلق أي طلب رسمي أو غير رسمي من أوروبا لتوطين المهاجرين داخل ليبيا.

وأشار، خلال مشاركته في منتدي الهجرة المنعقد في طرابلس، إلى أن منظمات المجتمع المدني والشارع الليبي يرفضون هذا الأمر، كما اعتبر أن تكدس المهاجرين العائدين من البحر في ليبيا محاولة لتوطينهم، على الرغم من التعاون بين ليبيا ومالطا وأوروبا لتقليل موجات الهجرة، مما تسبب في تكدس المهاجرين في ليبيا وتونس.

وشدد على أن الدول الأوروبية حريصة على وحدة واستقرار ليبيا، لكن المشكلة عندما نقف مع أوروبا لإيقاف الهجرة بالبحر، ودعمونا بقطع بحرية، ولكن هذه الفكرة نتج عنها تكدس المهاجرين في ليبيا وتونس.

وأكد أن إغلاق حدودنا مع تونس أسهم بشكل كبير في وقف تدفق المهاجرين من ليبيا إلى تونس، ومنه إلى إيطاليا.

وأعرب عن تطلعه إلى علاقات جيدة مع دول الاتحاد الأوروبي، ونريد جعل ملف الهجرة غير الشرعية ملف أساسي بالنسبة لهم.

مشيرا إلى أن إفريقيا تمر بتوترات وحروب قبلية مثل تلك التي مرت بها ليبيا، حيث مررنا بانقسامات سياسية وحرب أهلية، ونتمنى مساعدة إخوتنا الأفارقة بإنشاء مشاريع تنموية، لأن المواطن الإفريقي ليس لديه ما يجعله لا يترك بلاده ويتواجد فيها، فالحاجة هي ما دعته للهجرة.