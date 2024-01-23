الطرابلسي: ندرس مشروعا لمساعدة متقاعدي الشرطة وإحداث غرفة تواصل معهم

أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد الطرابلسي، أن الوزارة تدرس مشروعا لمساعدة متقاعدي الشرطة من ضباط الشرطة وتسهيل إجراءاتهم فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأكد الطرابلسي خلال لقائه مع متقاعدي الشرطة بديوان وزارة الداخلية اليوم، استعداد الوزارة لتقديم المساعدة لشريحة المتقاعدين تقديرا لخدماتهم من أجل وطنهم و مواطنيهم، موضحا أنه سيتم تشكيل غرفة تواصل بين متقاعدي الشرطة ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بشكل مباشر للنظر في طلباتهم واستكمال اجراءاتهم.

ولفت الطرابلسي إلى أن الوزارة ستوفر الخدمات العلاجية لمتقاعدي الشرطة خلال 72 ساعة ولو اضطر الأمر لعلاجهم في الخارج حسب الحاجة.

ونوه الطرابلسي إلى ضرورة دعم متقاعدي الشرطة والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في المجال الأمني وتدارك الأخطاء لتحقيق الأمن داخل ربوع الوطن، معربا عن الشكر للمتقاعدين تقديرا لهم ولجهودهم بما ينعكس ايجابا على منتسبي وزارة الداخلية.

وزير الداخلية المكلف يلتقى أعضاء منظمة متقاعدي الشرطة التقى وزير الداخلية المكلف لواء "عماد مصطفى الطرابلسي" اليوم… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢٣ يناير ٢٠٢٤