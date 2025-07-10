الطرابلسي: نُواصل السعي لتفعيل قانون الشرطة وتحقيق الإفراجات المالية

أكد وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتفعيل قانون الشرطة رقم (6) لسنة 2019م، وذلك من خلال مراسلات رسمية متعدّدة، بهدف تعزيز حقوق منتسبي وزارة الداخلية وتحسين بيئة العمل الشرطي.

وأشار الطرابلسي إلى أهمية تطبيق هذا القانون في أقرب وقت ممكن، لما يمثّله من خطوة محورية في الارتقاء بمستوى الأداء الأمني ورفع كفاءة كافة المكونات الأمنية في الدولة.

وفيما يتعلّق بملف الإفراجات المالية المتعلقة بالمرتبات، أوضح الوزير أن عدد الملفات التي تم العمل على تسويتها بلغ حتى الآن نحو 18,000 حالة، مؤكدًا وجود مؤشرات إيجابية تبشّر بقرب بدء صرف هذه الإفراجات.

وشدّد الطرابلسي في ختام تصريحه على أن وزارة الداخلية هي الجهة القانونية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مشيرًا إلى أنها تواصل أداء مهامها بكامل الجدية رغم التحديات الراهنة.

وزير الداخلية المكلّف لواء عماد مصطفى الطرابلسي ، سعينا وبشكل متواصل ومن خلال مراسلات رسمية متعدّدة، إلى تفعيل قانون… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الخميس، ١٠ يوليو ٢٠٢٥