الطرابلسي وأشياء أخرى

لو سألت عشرة من سكان المنطقة الغربية، من منهم الطرابلسي، لا أحد سيقول لك أنا، إلا إذا كان من سكان طرابلس.

فالزاوي زاوي، والخمسي خمسي، والعجيلي عجيلي، والمصراتي مصراتي، وحتى التاجوري في أغلب الأحيان تاجوري.

في المنطقة الغربية يعرفون مدنهم، وليبيا فقط، أما ولاية طرابلس كبرزخ بين بلداتهم، وبلادهم، فلا وجود لها في قاموس الشارع الغرباوي.

في المدة الأخيرة بدأت تظهر مفردات، حتى لا نقول فقعات، ولكن لا علاقة لها بالشارع.

مجموع عدد المنخرطين في الهيئة الطرابلسية، لا يتجاوز عدد الحضور لندوة ثقافية تتعلق بأدب الطفل.

ولعله لا أحد يعرف الاتحاد الطرابلسي، إلا كنادي، نقصد لا شيء عن ولاية طرابلس في الوعي الجمعي لسكان هذا النطاق الجغرافي.

أما التاريخ فيتضمن فرسان القديس يوحنا، والوندال، وجامع الناقة، ومستودع كبير من الماضي ولكن تظل تلك الأشياء من مستحضرات الذاكرة ليس إلا.

أهلنا في الجنوب ربما أكثر ميلا لذكر قبائلهم من مدنهم، ولكن إلى فترة قصيرة، لا شيء تعني كلمة فزاني إلا نوع محبب من التمور، فهناك المقرحي، والسليماني، والحسناوي والقذافي، والحضيري، والتيباوي، إلى أخره، ثم الليبي.

أما أهلنا في شرق ليبيا، فهناك من يسمي قبيلته، وهناك من يسمي مدينته، أما الدعوة البرقاوية فهي نتاج ارتباك المرحلة الانتقالية، والصراعات السياسية، فهي ليس مرتبطة بهوية ثقافية، أو اقتصادية حتى.

ولا نستطيع أن نتجاهل هنا الدافع الغنائمي لدى الكثير من معسكر الفدرالية، عالي الصوت، وقليل العدد.

النظام الفدرالي غير مناسب لليبيا، وهو لم يصمد حتى عشرة آعوام، وقد سقط أمام الخفائق الموضوعية، قبل أن يسقط بمرسوم ملكي.

ليبيا أولا دولة ريعية، وتحتاج إلى نظام لا مركزي، لتحقيق تنمية مكانية، وتوزيع عادل، وليس متساويا للريع، على معايير وطنية، أو مواطنية.

الفدرالية ثانيا يمكن أن توحد المقسم، ولكنها بالتأكيد تقسم الموحد أيضا.

أتصور أن عشرة محافظات، هو النظام الإداري الأنسب، تجربة وليس تخمينا، وعلى كل حال عندما تتحسن النوايا يتسوى الحساب، على قول الليبيين.

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