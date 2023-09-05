«الطرابلسي» و«الصور»: الخطة الأمنية لتأمين طرابلس مستمرّة

يعقد وزير الداخلية المكلف “عماد الطرابلسي” والنائب العام “الصديق الصور” اليوم الثلاثاء، مؤتمراَ صحفياً، لإعلان استمرار العمل بالخطة الأمنية لتأمين طرابلس ومختلف مناطق ليبيا.

وفقاً لما نقلته منصة “حكومتنا” أكد “الطرابلسي” خلال المؤتمر: أن الخطة الأمنية مستمرة، وأن الوزارة تركز في النصف الثاني من العام الجاري على دعم مديريات أمن الجبل.

وأشار إلى أن الوزارة ومكتب النائب العام يعملان على مسافة واحدة من الجميع، وأنهما يسعون إلى معالجة العديد من الملفات الأمنية، وإجراء الإصلاحات اللازمة.

وأضاف “الطرابلسي” أن الوزارة تواصل التواصل مع كافة الجهات الأمنية في المناطق الشرقية والجنوبية، وأنها تدعو المواطنين إلى التكاتف مع مديريات الأمن لتوفير الأمن.

كما أكد “الطرابلسي” أن الوزارة تسيطر على الحدود الليبية البرية والبحرية، وأنها لديها ترتيبات أمنية مع الدول الحدودية.

من جانبه، أكد النائب العام “الصديق الصور”: أن وزارة الداخلية ومكتب النائب العام يعملان معًا لتأمين طرابلس ومختلف مناطق ليبيا.

وقال “الصور” إن الوزارة والنيابة العامة حققتا العديد من النجاحات في مجال مكافحة الجريمة، وأنهما ملتزمتان بحماية المواطنين.