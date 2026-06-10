الطرابلسي والنمروش يبحثان توحيد الجهود «الأمنية والعسكرية»

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عقد اجتماعٍ، اليوم الأربعاء، جمع وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن الدكتور صلاح الدين النمروش، ووكيل وزارة الدفاع لشؤون المناطق العسكرية اللواء عبدالسلام زوبي، لبحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية.

وبحسب وزارة الداخلية، ركّز اللقاء على سبل توحيد الجهود الأمنية والعسكرية بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود، والتصدي لعمليات تهريب الوقود.

وشهد الاجتماع مناقشة أوجه التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، بما يدعم تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية بكفاءة أكبر، ويسهم في ترسيخ الاستقرار ورفع مستوى الأمن الوطني في مختلف المناطق.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية الليبية، وتكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع الملفات الأمنية ذات الأولوية، وفي مقدمتها أمن الحدود ومكافحة الأنشطة غير القانونية العابرة للحدود.