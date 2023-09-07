«الطرابلسي» يؤكد استعداد الداخلية لتأمين وحماية الانتخابات

أكد وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، استعداد الوزارة التام لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى الوطني لإرساء دعائم الأمن على مستوى ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الخميس، بديوان الوزارة في طرابلس، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الأمنية واستعراض جهود الوزارة ضمن خطتها الأمنية للمحافظة على الامن والاستقرار على المستوى الوطني.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية وما حققته الوزارة من قبل أجهزتها المختصة في هذا الشأن.

هذا واستعرض الوزير للمبعوث الأممي خطة عمل الوزارة وما حققته من نتائج ايجابية ساهمت في الاستقرار الأمني.

من جانبه أشاد المبعوث الأممي لدى ليبيا بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية وما نتج عنها من أثر ايجابي على الحالة الأمنية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.