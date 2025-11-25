الطرابلسي يؤكد على أهمية بناء قيادات أمنية جديدة

عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الثلاثاء اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي التدريب بكلية ضباط الشرطة والمعهد العالي للضباط وفروعه في المعمورة والزنتان وطرابلس، بحضور مدير كلية ضباط الشرطة ومدير الإدارة العامة للتدريب ومدير المعهد ورئيس مركز تدريب الشرطة النسائية.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل الضباط المشرفين على التدريب في وزارة الداخلية، مؤكداً أن الأمن يمثل الركيزة الأساسية لحماية المجتمع وخدمته، وأن العمل الأمني يعد من أصعب المهام.

وأشار الطرابلسي إلى التحديات التي واجهت كلية ضباط الشرطة بعد الأضرار التي لحقت بها في منطقة صلاح الدين، مؤكداً إنشاء مقر جديد في الجفارة وإعادة تشغيل المعهد العالي للضباط، مما مكّن الوزارة من مواصلة برامجها التدريبية وتخريج ضباط جدد رغم محدودية الإمكانيات.

وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل على إعادة تنظيم هيكل العمل الأمني من خلال تدريب وتأهيل قيادات أمنية جديدة قادرة على القيادة الفاعلة داخل المؤسسة الشرطية، مشيراً إلى تحسن الوضع الأمني في الشارع الليبي بعد سنوات من الاعتماد على تشكيلات غير رسمية.

كما أوضح أن الوزارة أطلقت خطة شاملة لمعالجة أوجه القصور في مديريات الأمن، وتعمل على تأمين وتنظيم منفذ رأس اجدير، رغم الحملات الإعلامية المغرضة ومحاولات التشويه.

ودعا الشعب الليبي للوقوف إلى جانب المؤسسة الأمنية، مؤكداً أن الأمن هو الأساس الذي تُبنى عليه الدولة.

وأشاد الوزير بدور المؤسسات التدريبية في استقبال وتخريج دفعات من مختلف مناطق ليبيا، في خطوة تدعم الوحدة الوطنية وبناء جهاز أمني محترف ومتوازن.