«الطرابلسي» يبحث آفاق التعاون الأمني مع بريطانيا

استقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة في طرابلس، السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن والوفود المرافق له.

وتم خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون الأمني المشترك بين ليبيا وبريطانيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.

كما استعرض اللقاء خطط عمل وزارة الداخلية في تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والعمل على دعم هذه الجهود من أجل القضاء على الجريمة وعصابات الاتجار بالبشر والتهريب والحد من ظاهرة الهجرة.