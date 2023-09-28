«الطرابلسي» يبحث تعزيز التعاون الأمني مع إيطاليا

وصل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيطالية روما.

ويشارك الوزير خلال زيارته، في فعاليات المؤتمر الدولي لإحياء الذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ والذي سيعقد في مدينة باليرمو بمشاركة أكثر من 168 دولة.

هذا وعقد الطرابلسي فور وصوله اجتماعا مع وزير الداخلية الإيطالي جرى خلاله بحث سُبل دعم التعاون الأمني بين البلدين خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.