«الطرابلسي» يبحث في تونس إنهاء مشكلة تواجد المهاجرين على الحدود

قام وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، بزيارة عمل رسمية إلى تونس، الأربعاء، رفقة وفد رفيع المستوى.

وعقد الوزير اجتماعا مع نظيره التونسي كمال الفقي، بحضور وفدي البلدين، تم خلاله بحث ملف التعاون الأمني المشترك.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تسريع العمل في المنفذ الحدودي المشترك رأس إجدير وتسهيل إجراءات دخول المواطنين، وحلحلة مشكلة تشابه أسماء المواطنين الليبيين لدى السلطات التونسية.

كما تم التوصل إلى حل توافقي لإنهاء مشكلة تواجد المهاجرين غير الشرعيين في المنطقة الحدودية بين البلدين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالداخلية الليبية.

يأتي ذلك في حين، أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بانتشال 27 جثة لمهاجرين غير شرعيين بالمنطقة الحدودية مع تونس خلال المدة السابقة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن فريق مسرح الجريمة التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية بجهاز المباحث الجنائية قام بمهمة عمل بمنطقة السعة الحدودية مع تونس تحت إشراف النيابة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن الفريق باشر عمله مع الجهات المختصة للكشف عن جثث مجهولة الهوية لمهاجرين غير شرعيين.

ويواصل جهاز حرس الحدود تسيير دوريات أمنية على طول شريط الحدود الليبية التونسية لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس، مع استثناء الفئات المستضعفة من النساء والأطفال الذين يجري نقلهم وتقديم الرعاية الصحية لهم.