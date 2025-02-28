«الطرابلسي» يبحث في روما مكافحة ظاهرة الهجرة

عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد الطرابلسي، اجتماعاً مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، وذلك بمقر وزارة الداخلية الإيطالية في العاصمة روما، بحضور القائم بأعمال السفارة الليبية المكلف عبدالرزاق بشير مروان بركة، والمستشار بالسفارة محمد بن عثمان.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالداخلية الليبية، فقد تناول اللقاء مستجدات ملف الهجرة غير الشرعية، والتحديات المرتبطة به.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الأمني والتنسيق المشترك لمكافحة هذه الظاهرة، في إطار رؤية شاملة تعكس التزام البلدين بمواجهة التحديات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار المشترك.