«الطرابلسي» يبحث في موسكو مستجدات الأوضاع الراهنة

أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، استقبل رئيس جهاز المخابرات العامة بحكومة الوفاق الوطني، عماد الطرابلسي، في العاصمة موسكو.

وأوضح بيان للوزارة، أن اللقاء جرى خلاله تبادل شامل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا وما حولها، مع التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية وفقا لقرارات مؤتمر برلين الدولي، وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510.

في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أمس الأربعاء، في موسكو، مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء عن لافروف قوله، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، إن موسكو وعمان ناقشتا الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا والعراق واليمن، وتهيئة الظروف للحوار في هذه البلدان.