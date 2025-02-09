«الطرابلسي» يبحث مع السفير الإيطالي «التعاون الأمني» المشترك

التقى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد مصطفى الطرابلسي، السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا البريني، والوفد المرافق له، وذلك بحضور مدير مكتب الوزير ومستشار الوزير.

وبحث اللقاء “آفاق التعاون الأمني المشترك بين ليبيا وإيطاليا، مع التركيز على ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياته على البلدين، كما ناقش الجانبان سبل الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، ودعم جهود وزارة الداخلية الليبية في مكافحة هذه الظاهرة”.

وأكد الطرابلسي، “على أهمية دعم الأجهزة الأمنية الليبية وتعزيز قدراتها في التصدي للهجرة غير الشرعية، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم لعمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية”.

وأوضح أن “الوزارة تعمل على زيادة وتيرة عمليات الترحيل الطوعي، داعياً إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم هذه المساعي وإنجاح هذا البرنامج”.