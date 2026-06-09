الطرابلسي يبحث مع السفير الصيني دعم «القدرات الأمنية»

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، في مكتبه بالعاصمة طرابلس، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا ما شيوي ليانغ، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الأمنية.

وتناول اللقاء آفاق التعاون المشترك بين وزارة الداخلية الليبية ونظيرتها الصينية، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات، وتطوير منظومات الاتصالات الأمنية، إضافة إلى تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.

كما بحث الجانبان سبل رفع كفاءة العمل الأمني وتطوير قدرات الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، بما يسهم في دعم الأداء الأمني وتعزيز الاستقرار داخل البلاد.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا وجمهورية الصين الشعبية.

وتشهد العلاقات الليبية الصينية تطوراً تدريجياً في مجالات متعددة، من بينها التعاون الأمني وبناء القدرات، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير الأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها التقنية والعملياتية في مواجهة التحديات الأمنية.