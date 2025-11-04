«الطرابلسي» يبحث مع سفراء فرنسا وبريطانيا تعزيز التعاون الأمني

استقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، السفير الفرنسي الجديد لدى ليبيا، تييري فالا، في مقر الوزارة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون الأمني بين ليبيا وفرنسا، بما يشمل تبادل الخبرات، التدريب، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية الليبية، إضافة إلى التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية.

كما بحث الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بما يضمن أمن واستقرار ليبيا والمنطقة.

وأعرب السفير الفرنسي عن دعم بلاده للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن.

وزير الداخلية المكلف يستقبل السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا

استقبل وزير الداخلية المكلف، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، مارتن رينولدز، السفير الجديد للمملكة المتحدة لدى ليبيا.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني بين ليبيا والمملكة المتحدة في العديد من المجالات المشتركة، وتطوير هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون في مواجهتها.

بدوره، أعرب السفير البريطاني عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية الليبية في محاربة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.