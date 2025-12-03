الطرابلسي يبحث مع القائم بالأعمال الصيني تعزيز التعاون الأمني

استقبل وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد مصطفى الطرابلسي اليوم الأربعاء بديوان الوزارة، ليو جيان، القائم بالأعمال بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين ليبيا وجمهورية الصين الشعبية، ومناقشة عدد من الملفات المشتركة، أبرزها تطوير القدرات التقنية لوزارة الداخلية الليبية، ودعم برامج التدريب والتأهيل في المجالات الأمنية المتخصصة.

وأعرب القائم بالأعمال عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتحسين مستوى الأمن، مؤكدًا أن التحسن الملحوظ في الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس ساهم في استئناف عمل السفارة الصينية من داخل ليبيا.

كما ناقش اللقاء تأمين عودة الشركات الصينية للعمل داخل ليبيا، وأهمية تبادل الزيارات بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق أوسع للشراكة في المجالات الأمنية والتنموية.