«الطرابلسي» يبحث مع المنظمة الدولية للهجرة تعزيز التعاون الفني

شارك وزير الداخلية المكلّف ورئيس اللجنة العليا للهجرة والحدود، اللواء عماد الطرابلسي، اليوم السبت، في طاولة مستديرة نظّمتها المنظمة الدولية للهجرة في جنيف بعنوان “الهجرة في أفريقيا بين مفترق طرق”.

وشهدت الجلسة حضور 14 وزيراً من دول أفريقية وشمال أفريقية وأوروبية، إلى جانب ممثلين عن وكالات ومنظمات دولية، حيث تركزت المناقشات على تعزيز التعاون الدولي واستكشاف الفرص الاقتصادية الداعمة لسياسات إدارة الهجرة.

وأكد الطرابلسي خلال مشاركته ضرورة معالجة ملف الهجرة بشكل عاجل، مشيراً إلى البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وداعياً إلى دعم هذا البرنامج وتطويره لضمان إدارة أكثر فاعلية للتحديات المتعلقة بالهجرة.

وعلى هامش الفعالية، عقد الوزير اجتماعاً مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، لبحث آليات دعم البرنامج الوطني وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين.

كما التقى الطرابلسي وزير داخلية السودان، بابكر سمرا، حيث تناول اللقاء عدداً من الملفات الأمنية المشتركة وسبل تنسيق الجهود في مجالات إدارة الحدود والهجرة.