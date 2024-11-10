«الطرابلسي» يبحث مع بريطانيا وضع استراتيجيات للحد من تدفق المهاجرين

التقى وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد مصطفى الطرابلسي، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن، بحضور مدير مكتب الوزير عبدالواحد عبد الصمد، ومستشار الوزير.

وتناول اللقاء “بحث آفاق التعاون الأمني بين وزارة الداخلية الليبية والمملكة المتحدة، مع التركيز على تعزيز التنسيق في مكافحة الهجرة غير الشرعية ووضع استراتيجيات مشتركة للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط”.

وناقش الجانبان “سبل تطوير برامج تدريب وتأهيل العناصر الأمنية الليبية، بما يضمن رفع كفاءتهم المهنية وفقاً للمعايير الدولية، لتعزيز قدرات الوزارة في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة”.

كما تم التطرق إلى “عدد من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، منها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية”.

وأكد الجانبان على “أهمية تبادل الخبرات وتطوير آليات تعاون فعالة تساهم في تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة”.

وفي ختام اللقاء أعرب الطرفان عن “حرصهما على متابعة التعاون المشترك وتكثيف التنسيق المستمر لضمان نجاح الجهود الأمنية المشتركة، بما يخدم مصلحة البلدين ويساهم في استقرار وأمن المنطقة”.