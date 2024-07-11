«الطرابلسي» يبحث مع «خوري» الاستعدادات لتأمين الاستحقاقات الانتخابية

استقبل وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ستيفاني خوري”، والوفد المرافق لها، بحضور مدير مكتب الوزير لواء “عبدالواحد عبدالصمد”.

وتناول اللقاء “مناقشة جهود وزارة الداخلية واستعداداتها لتأمين الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية وانتخابات المجالس البلدية القادمة، ودعم بعثة الامم المتحدة لهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء الدولة”.

كما ناقش اللقاء أيضا، “ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياته على الوضع الأمني والاقتصادي بليبيا وباقي الدول الأخرى، ودعم وزارة الداخلية الليبية في جهودها الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة، والابتعاد عن اي تدخلات من شأنها اربكاك الوضع الأمني للمضي قدماً نحو الاستقرار الكامل داخل البلاد”.

وزير الداخلية المكلف يستقبل نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا استقبل وزير الداخلية المكلف لواء "… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الأربعاء، ١٠ يوليو ٢٠٢٤