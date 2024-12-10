«الطرابلسي» يبحث مع «خوري» برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين

استقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد مصطفى الطرابلسي، نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، والوفد المرافق لها، بحضور مستشار الوزير.

وتناول اللقاء “عدة مواضيع أمنية تتعلق بالوضع الراهن في البلاد، أبرزها ملف الهجرة غير الشرعية وجهود وزارة الداخلية في معالجة هذا الملف، بالإضافة إلى مناقشة برنامج الترحيل الطوعي للمهاجرين إلى بلدانهم”.

كما تم “استعراض خطة الوزارة الأمنية للحفاظ على الأمن، وتعزيز وجود رجال الشرطة في مختلف المدن والمناطق لحماية المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة”.

وأشادت نائبة المبعوث الأممي، “بجهود وزارة الداخلية في تأمين الاستحقاقات الانتخابية على مستوى البلديات، مما أسهم في نجاح هذه الانتخابات”.

من جانبه أكد الوزير أن الوزارة تعمل وفق خطة أمنية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الأمني وتعزيز التواجد الشرطي في الشوارع والميادين للحفاظ على الأمن العام.