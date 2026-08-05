الطرابلسي يبحث مع «رئيس الاستخبارات التركية» ملفات الأمن والتنسيق المشترك

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، مع رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية إبراهيم قالن، عدداً من الملفات الأمنية والاستخباراتية ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا وتركيا.

وذكرت وزارة الداخلية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المختصة في البلدين، بما يسهم في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.

وناقش الجانبان آليات تطوير التعاون في المجالات الأمنية والاستخباراتية، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات والتنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يخدم المصالح المشتركة لدولة ليبيا والجمهورية التركية في إطار العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وأكدت وزارة الداخلية أن اللقاء يأتي ضمن برنامج الزيارة الرسمية التي يجريها اللواء عماد مصطفى الطرابلسي إلى تركيا، والتي تتضمن سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين الأتراك لبحث ملفات التعاون الأمني وتطوير آليات العمل المشترك.

وتأتي هذه المباحثات في ظل استمرار التعاون الليبي التركي في عدد من المجالات، من بينها المجال الأمني، حيث تشهد الفترة الماضية لقاءات متبادلة بين مسؤولي البلدين لبحث تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات، بما يدعم التعامل مع التحديات الأمنية المشتركة.

ويعد التعاون الأمني والاستخباراتي أحد الملفات الرئيسية في العلاقات بين ليبيا وتركيا، مع استمرار المشاورات بين الجانبين بشأن تطوير قدرات المؤسسات الأمنية وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

.