الطرابلسي يبحث مع نائبة المبعوث الأممي سبل دعم الأمن والاستقرار

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الإثنين بمقر ديوان الوزارة، ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم (UNSMIL)

وتناول اللقاء، الذي حضره مدير مكتب الوزير ومستشاره، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، إضافة إلى مناقشة آليات تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والبعثة الأممية، بما يسهم في دعم الاستقرار، وتحقيق الأمن، وتعزيز مسارات الحوار والتنسيق المشترك.

وأكد الوزير الطرابلسي، خلال اللقاء على أهمية الشراكة القائمة مع البعثة الأممية، مشدداً على التزام وزارة الداخلية بدعم المسارين السياسي والأمني، والعمل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، بما يحافظ على سيادة الدولة ويعزز استقرارها.

كما جدد الوزير التأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف إطلاق النار، وضمان الأمن داخل العاصمة طرابلس، وفي مختلف المدن والمناطق الليبية، تحقيقاً للاستقرار المستدام.