«الطرابلسي» يتابع الأداء الأمني بمديريات طرابلس

ترأس وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اجتماعاً أمنياً لمتابعة الأداء الأمني بمديريات طرابلس وطوقها والجبل الغربي.

وتناول الاجتماع “مناقشة سير الأداء الأمني للمديريات المشاركة في الاجتماع من خلال استعراض إحصائيات الجرائم المسجلة خلال النصف السنوي الأول من العام 2024 ، وما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات”.

كما نوقش خلال الاجتماع أيضاً “التعاون الأمني المشترك والتنسيق بين مدراء الأمن بما يضمن تحقيق أفضل الخدمات الأمنية للمواطن”.

وشدد الطرابلسي، “على ضرورة سرعة استيفاء محاضر جمع الاستدلالات وضبط الجناة وإحالتهم إلى النيابات العامة وفق لقانون الاجراءات الجنائية”.

هذا وشارك في الاجتماع مدراء أمن “طرابلس، الجفارة، جنزور، تاجوراء، النواحي الأربع، شرق الجبل، وسط الجبل، شمال الجبل، غرب الجبل”، ومدير مكتب وزير الداخلية ومدير مركز المعلومات والتوثيق ومدير إدارة الشؤون القانونية.

وزير الداخلية المكلف يتابع الأداء الأمني بمديريات طرابلس وطوقها والجبل الغربي ترأس وزير الداخلية المكلف لواء "عماد… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الاثنين، ٢٢ يوليو ٢٠٢٤

وزير الداخلية المكلف لواء "عماد مصطفى الطرابلسي" يتابع الأداء الأمني بمديريات أمن "طرابلس ، الجفارة ، جنزور ، تاجوراء ،… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الاثنين، ٢٢ يوليو ٢٠٢٤